Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Alkoholisierter Radfahrer bricht sich Bein

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer ist am Mittwochabend, 01.07.2020, beim Grenzübergang Küssaberg-Rheinheim gestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Kurz vor 21:00 Uhr war der 68-jährige in Richtung Schweiz unterwegs, als er mit seinem Bein zwischen den Bordstein und sein Rad geriet und zu Fall kam. Zur medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus in der Schweiz. Da eine Alkoholüberprüfung rund 1,6 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

