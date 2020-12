Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen/K5114: Vollsperrung nach Frontalzusammenstoß

Freiburg

Am Dienstag, 16.12.2020, gegen 12 Uhr, kam es auf der K5114, zwischen Teningen und Riegel, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 85-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw war von Teningen kommend in Richtung Riegel unterwegs und überholte unmittelbar nach der Autobahnbrücke einen vor ihr fahrenden Motorroller. Dabei übersah sie möglicherweise den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 48-jährige Fahrer versuchte in die Leitplanke auszuweichen, konnte jedoch einen Unfall nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der überholte Rollerfahrer war nicht in den Unfall verwickelt und blieb unversehrt. Die Strecke war für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

