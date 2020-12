POL-FR: Sasbach a. K.: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Freiburg

Am Montag, 14.12.2020, zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Mauer eines Grundstücks in der Bahnhofstraße in Sasbach und beschädigte dabei einen Granitpfeiler. Anstatt den Unfall zu melden und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

An der Mauer entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

