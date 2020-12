Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden (2 Meldungen): Mann widersetzt sich seiner Festnahme // Ladendiebstahl durch aufmerksamen Mitarbeiter geklärt

FreiburgFreiburg (ots)

Rheinfelden - Mann widersetzt sich seiner Festnahme

Am 15.12.20 kurz vor 12.00 Uhr konnte die Polizei in der Fußgängerzone in Rheinfelden einen 27-jährigen Mann feststellen, welcher per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war wohl mit seiner Festnahme nicht einverstanden, beleidigte die Polizisten und leistete Widerstand. Er wurde überwältigt und schlussendlich in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Verletzt wurde niemand.

Rheinfelden - Ladendiebstahl durch aufmerksamen Mitarbeiter geklärt

Ein 22-jähriger Mann soll am Montag 14.12.20 in einem Elektronikmarkt in Rheinfelden ein Tablet entwendet haben. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter entdeckt, konnte aber mit dem Diebesgut flüchten. Einen Tag später wurde der 22-jährige Mann von dem Mitarbeiter des Marktes wiedererkannt. Dieses Mal konnte die Polizei rechtzeitig hinzugezogen werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte das entwendete Tablet von der Polizei sichergestellt werden.

