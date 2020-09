Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ein Leichtverletzter und zweimal Totalschaden

Lippstadt (ots)

Am Freitag (4.September), gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Lippstadt mit seinem Vauxhall die Böckenförder Straße von Böckenförde aus kommend in Richtung Innenstadt. An der Straßeneinmündung zur Windmüllerstraße (Schmales Feld) wollte er nach links in die Windmüllerstraße abbiegen. Ein 61-jähriger Lippstädter befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW Transporter die Böckenförder Straße in entgegengesetzter Richtung. Nach Zeugenaussagen soll er hierbei den Blinker nach rechts betätigt und damit angedeutet haben, dass er in die separate Ausfahrt zur Windmüllerstraße (Schmales Feld) abbiegen wollte. Aufgrund dessen bog der Vauxhall-Fahrer nach links ab. Der VW-Fahrer setzte jedoch seine Fahrt geradeaus in Richtung Böckenförde fort. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Vauxhall-Fahrer leicht verletzt wurde. Er musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer streitet seinerseits ab, den Blinker zum Abbiegen gesetzt zu haben. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 20.000 Euro. (reh)

