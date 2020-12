Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Betrunkener Radfahrer

Breisach am Rhein - Am Dienstagabend, den 15.12.2020, gegen 18:20 Uhr kam ein 59-jähriger Radfahrer im Bereich der Vogesenstraße alleinbeteiligt zu Sturz und erlitt eine Kopfverletzung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Er gelangt zur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

