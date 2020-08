Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Außenlager eines Supermarktes eingebrochen

53909 Zülpich (ots)

Eine Kamera, Haushaltsartikel, Messer und Nahrungsmittel erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in ein Außenlager eines Marktes an der Normannengasse. Der oder die Tatverdächtigen hatten in der Nacht zu Sonntag eine Außentür gewaltsam geöffnet. Die Beute nahmen sie anschließend mit.

