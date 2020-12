Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekannte Täterschaft zerkratzt geparkten PKW - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 13.12.2020, auf den Montag, 14.12.2020, beschädigten Unbekannte einen in der Römerstraße abgestellten VW Sharan. Der VW wurde an der rechten Fahrzeugseite großflächig zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3000 EUR. Das Polizeirevier Lörrach, Tel.: 07621 176-0, sucht Zeugen des Vorfalls.

