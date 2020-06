Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Scheunenbrand in Feldbergen

Hildesheim (ots)

Söhlde - OT Feldbergen - (kaw) In den frühen Morgenstunden des 21.06.2020 kam es in Feldbergen, An der Bundesstraße, zu einem Scheunenbrand. Gegen 05:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Vollbrand an der Scheune festgestellt. Durch schnelles Handeln der Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen des Brandes auf die Nebengebäude verhindert werden. Ein angrenzendes Wohngebäude wurde durch die Löscharbeiten jedoch stark beschädigt und ist nur noch teilweise bewohnbar. Die B1 musste aufgrund der Löscharbeiten für ca. 4 Stunden gesperrt werden. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute aus allen Ortsfeuerwehren der Gemeinde Söhlde und ein Drehleiterwagen aus Salzgitter im Einsatz. Die Ermittler der Polizei beschlagnahmten den Brandort. Angaben zur Brandursache können noch nicht getätigt werden. Die Ermittlungen dauern an.

