Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drogenfahrt in Bettmar

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth; Schellerten/Bettmar Einer Polizeistreife der Polizei in Bad Salzdetfurth fiel am Samstag abend, den 20.06.20, gegen 23:00 Uhr, in Bettmar, ein schwarzer VW Golf auf. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Beamten, wurde bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Der 19-jährige Söhlder wurde daraufhin zwecks einer Blutentnahme nach Hildesheim gebracht. Jetzt muss er sich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit im Straßenverkehr und einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten (Lö).

