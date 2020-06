Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Brüggen

Hildesheim (ots)

(ver) Am Samstag, 20.06.2020, parkte der 49 jährige Geschädigte seinen PKW Toyota in silber am rechten Fahrbahnrand der Brüggener Hauptstraße. Ein gegen 14:25 Uhr in Richtung Alfeld fahrender dunkelfarbener PKW fuhr am geparkten PKW vorbei und beschädigte dabei dessen linken Außenspiegel. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Zeugen, im besten Fall der Unfallverursacher selbst, sollten sich mit der Polizei in Elze unter der Tel.Nr.: 05068/9303-0 in Verbindung setzen.

