Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr.26 von Sonntag, 26. Januar 2020

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg, Scherpenseel, von-Liebig-Straße, Einbruch

Nach Aufhebeln einer Terrassentüre gelangten Unbekannte in der Zeit vom 22.01.2020, 17:30 Uhr bis 25.01.2020, 17:00 Uhr in ein Wohnhaus an der von-Liebig-Straße und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, ist noch nicht geklärt.

Hückelhoven-Ratheim, Krickelberg, Diebstahl von Motorwerkzeugen

Über die freie Feldgemarkung gelangten Einbrecher an die Grundstückrückseite und schnitten hier einen Maschendrahtzaun auf. Aus einem Gartenhaus entwendeten sie eine Kettensäge, durchtrennten dann den Zaun zum Nachbargrundstück und stahlen aus der dortigen Gartenlaube zwei weitere Motorwerkzeuge. (Tatzeit: 24.01.2020, 16:00 Uhr bis 25.01.2020, 17:00 Uhr)

Heinsberg, Gartenstraße, Einbruch in Garage

In der Zeit vom 24.01.2020, 19:30 Uhr bis 25.01.2020, 13:30 Uhr öffneten unbekannte Einbrecher gewaltsam ein Garagentor und schraubten von einem Pkw VW-Passat Beleuchtung, Kühlergrill, Stoßstange und Schürze ab.

Geilenkirchen, Bauchemer Gracht, Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum Samstag (25.01.2020) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Pkw BMW ein und entwendeten ein im Fahrzeug liegendes Handy.

Erkelenz-Gerderath, Eichenhof, Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum Sonntag (26.01.2020) öffneten Einbrecher auf bislang ungeklärte Weise einen geparkten VW-Passat und entwendeten hieraus eine Tasche mit Werkzeugen und Medikamenten.

