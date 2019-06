POL-WHV: Fehler in der Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven, bitte wenn möglich korrigieren

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Der Pkw in der Maade wurde entgegen der bisherigen Meldung in der Nacht zu Sonntag, also am 23.06.19, gegen 01:00 Uhr dort versenkt. Gerade wegen des Zeugenaufrufs ist die Datumsänderung von Bedeutung.

