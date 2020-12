Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall zwischen PKW und Radfahrerin

FreiburgFreiburg (ots)

Am Abend des 16.12.2020, gegen 17:30 Uhr, wurde eine Radfahrerin von einem PKW an ihrem Vorderrad erfasst. Die jugendliche Radlerin wollte die L139 zwischen Gündenhausen und Langenau im Bereich einer Querungshilfe überqueren und übersah hierbei offensichtlich den heranfahrenden Fiat. Durch den Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin leichte Prellungen zu und wurde zur kurzzeitigen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

