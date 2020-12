POL-FR: Teningen: Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Freiburg

Zwischen Dienstag, 15.12.2020, 18 Uhr und Mittwoch, 16.12.2020, 9 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Mozartstraße in Teningen geparkten, grauen Opel Corsa. Unbekannte Täterschaft schlug die Heckscheibe des Fahrzeuges ein. Entwendet wurde nichts. Das Polizeirevier Emmendingen (07641/582-0) sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat machen geben.

