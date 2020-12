Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Verkehrsunfallflucht in der Wiehre

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, den 16.12.2020, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Erwinstraße in Freiburg. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Laut Zeugenaussage streifte der unbekannte Fahrzeugführer ein geparktes Auto, welches auf der Höhe Erwinstraße 102 stand. Anschließend sei er in Richtung Nägeleseestraße weggefahren. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 Euro.

Bei dem Verursacher-Fahrzeug soll es sich um einen grünen, älteren Kleinwagen handeln.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, zu melden.

