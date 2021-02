Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Pkw-Diebstahl in Sande - Neben einem Pkw Jaguar Land Rover wurde ein weiteres Fahrzeug entwendet

Sande (ots)

Wie bereits berichtet, entwendeten unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 25.02.2021, 17.00 Uhr, bis 26.02.2021, 08.00 Uhr, von einem Ausstellungsplatz eines Autohauses in der Weserstraße in Sande einen schwarzen Pkw Jaguar Land Rover, Modell Range Rover Velar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4849327 Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass von dem Grundstück in dem Tatzeitraum ein weiterer Pkw entwendet wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich ebenfalls um einen Jaguar Land Rover, Modell Range Rover Velar, in Weiß. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sande unter der Rufnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell