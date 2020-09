Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer prallt gegen Fußgängerin (15.09.2020)

Konstanz (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat sich ein 34-jähriger Rennradfahrer am Dienstag gegen 18.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Reichenaustraße zugezogen. Er war auf dem Fahrradweg unterwegs, als plötzlich eine 47-jährige Passantin vom Fußgängerweg auf den Radweg trat und er nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Mit dem Lenker des Fahrrads blieb der 34-Jährige an der Handtasche der Frau hängen und stürzte. An seinem Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von über 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell