Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorroller (15.09.2020)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Motorroller mit insgesamt rund 2.500 Euro Sachschaden kam es gestern gegen 12 Uhr in der Alemannenstraße. Eine 44-Jährige bog an einer Gabelung der Straße nach links ab, wobei sie die Kurve schnitt. In diesem Moment kam ihr ein 45-jähriger mit einem Opel Astra entgegen, der wegen rechts geparkter Autos ebenfalls in der Straßenmitte fuhr. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die Rollerfahrerin stürzte, sich aber nicht verletzte. Bei der Überprüfung ihres Zweirades stellten die Polizisten technische Veränderungen fest, die zu einer Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit führten. Da die Frau für den so veränderten und dadurch fahrerlaubnispflichtigen Roller keinen Führerschein vorweisen konnte, gelangt sie nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell