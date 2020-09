Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen/Lkrs. RW) Betrug noch rechtzeitig erkannt (15.09.2020)

Schramberg-Sulgen (ots)

Eine aufmerksame Angestellte einer Tankstelle in der Sulgauer Straße konnte am Dienstag noch im letzten Moment einen 79-jährigen Mann vor einem Betrug schützen. Der 79-Jährige kam gegen 9 Uhr in die Tankstelle und wollte "Google Play Karten" in Höhe von 1.000 Euro kaufen. Er erzählte der Angestellten, dass eine Frau angerufen und ihm mitgeteilt habe, dass er Geld gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er diese Karten erwerben und nur die Gebühr bezahlen. Die Angestellte wies den älteren Kunden auf die Betrugsmasche hin und veranlasste, dass die Polizei informiert wurde. Somit konnte noch im letzten Moment ein Vermögensschaden verhindert werden. Es ist nach wie vor notwendig, dass insbesondere älteren Menschen über diese Betrugsmaschen informiert und entsprechend sensibilisiert werden. Informationen zu diesem Thema gibt es in der Broschüre "Vorsicht Abzocke!" unter: https://praevention.polizei-bw.de/.

