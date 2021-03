Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verweigerung über die Angaben von Personaldaten, Corona-Verstöße

Jever (ots)

Am 27.02.2021, um 00.55 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf eine fünfköpfige Personengruppe in der Mühlenstraße in Jever, aufmerksam, die offenkundig die geltende Corona-Verordnung - hier die Unterschreitung der Mindestabstände - nicht einhielt. Die Gruppe von Männern wurde von den Polizeibeamten angesprochen und die momentan gültige Rechtslage erklärt. Noch während des Gesprächs erschienen kurze Zeit später drei weitere junge Männer am Einsatzort und fingen an, die besagte Kontrolle verbal aggressiv zu stören. Notwendig erteilten Platzverweisen kamen die Betroffenen im Alter von 19 Jahren bis 22 Jahren nicht nach, so dass weitere Funkstreifenwagenbesatzungen darauf hin verständigt und eingesetzt werden mussten. Noch vor dem Eintreffen der Unterstützungskräfte verweigerte der 19-jährige Aggressor die Angaben seiner Personaldaten. Bei der Ingewahrsamnahme versuchte der mutmaßliche Tatverdächtige die Hand einer eingesetzten Polizeibeamtin zu beißen. Die polizeilichen Maßnahmen wurden von einem Beteiligten der Dreier-Gruppe gefilmt, worauf das Smartphone kurzfristig sichergestellt werden musste. Der mutmaßliche Tatverdächtige musste einer Gewahrsamszelle des Polizeikommissariats Jever zugeführt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Verweigerung der Personalienangabe und Verstoß gegen die Corona-Verordnung wurden eingeleitet. Im Rahmen dieses polizeilichen Einsatzes mussten wegen Verstoß gegen die Abstandsregeln, Aufenthalt aus mehr als zwei Haushalten und dem Nichtragen von Mund-Nasen-Masken insgesamt neun Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur genannten Straftat dauern an.

