Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Varel (ots)

Ein 33 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Varel legte gestern, gegen 15.00 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle in der Haferkampstraße in Varel eine polnische Fahrerlaubnis vor. Die ausländische Fahrerlaubnis hat jedoch in der Bundesrepublik keine Gültigkeit, da ihm zuvor eine deutsche Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen worden war. Es musste ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet werden.

