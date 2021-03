Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von hochwertigem Mess- und Regelinstrument - Zeugenaufruf!

Zetel (ots)

Am 21.02.2021 zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf der Baustelle des Brückenbauwerks der Anschlussstelle Zetel, A 29, Blauhander Str. (L 815), ein hochwertiges Mess- und Regelinstrument. Im Bereich der Ausfahrt Zetel, Fahrtrichtung Wilhelmshaven, war das Messinstrument auf einer dortigen Grünfläche an einem massiven Mast in einer Höhe von dreieinhalb Meter installiert. Der oder die Täter überwanden einen den Mast umgebenen Sicherungszaun, zerstörten eine milchige Plexiglasscheibe und entwendeten das Messinstrument. Der besagte Standort des Mess- und Regelinstruments wurde durch eine Kamera überwacht; die Daten der Überwachungskamera werden derzeit polizeilich ausgewertet. Bei dem entwendeten Instrument handelt es sich um ein hochpreisiges Gerät der Firma Leica. Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung führen können, nehmen die Polizeidienststelle in Zetel unter der Tel.-Nr. 04453-989590 oder Varel unter der Tel.-Nr. 04451-9230 entgegen.

