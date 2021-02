Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - brennt Mülleimer auf Spielplatz

Werne (ots)

Um 22:06 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Alarm-Stichwort "FEUER_1 - brennt Mülleimer auf Spielplatz" zu einem Mülleimerbrand auf einem Spielplatz am Konrad-Adenauer-Platz in Werne alarmiert. Die Anruferin machte sich bemerkbar und teilte den Einsatzkräften den genauen Einsatzort mit. An dem kleinen Kinderspielplatz neben dem Einkaufszentrum war aus unbekannten Gründen ein Mülleimer in Brand geraten. Der Brand war mit Hilfe eines 6Liter Wasserlöschers schnell gelöscht. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera zeigte das alle Glutnester gelöscht waren.

Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte und zwei Fahrzeugen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna um 20:25 Uhr gemeldet werden. Nachdem die Gerätschaften gesäubert und die Verbrauchsmaterialien auf den Fahrzeugen ausgetauscht waren, konnten sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wieder Ihrem wohl verdientem Feierabend widmen.

