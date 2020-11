POL-AUR: Großefehn - Transporter aufgebrochen // Wiesmoor - Unfallflucht Großefehn/Strackholt - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Transporter aufgebrochen

In Großefehn sind am Wochenende mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag und Montag Zutritt zu einem Firmengelände in der Schrahörnstraße und öffneten gewaltsam die dort abgestellten Renault Sprinter. Sie entwendeten aus den Fahrzeugen hochwertiges Werkzeug. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es auch am Montagmorgen in der Ulbarger Straße. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

In Wiesmoor ist am Montag ein Seat beschädigt worden. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 13 Uhr und 17.45 Uhr in der Gladiolenstraße vor einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Wagen und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn/Strackholt - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagmorgen in Großefehn. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin eines schwarzen VW Touran gegen 6.45 Uhr auf dem Postweg unterwegs, als ihr im Bereich einer Kurve nach der Einmündung zum Alten Postweg ein Fahrzeug entgegenkam. Der unbekannte Autofahrer geriet offenbar auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW Touran zusammen. Es entstand Sachschaden am Außenspiegel. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Strackholt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

