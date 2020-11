Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 08.11.2020

Aurich/WittmundAurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Ladendiebstahl Aurich - Am Samstagmittag, gegen 14:15 Uhr, betraten zwei Männer aus Aurich im Alter von 19 und 20 Jahren ein Bekleidungsgeschäft in der Burgstraße in Aurich. Nach kurzem Aufenthalt entwendeten sie beim Verlassen des Verkaufsraumes einen Mantel und flüchteten. Die beiden Täter konnten durch eine Polizeistreife im Nahbereich angetroffen werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrzeugführer Aurich - Ein 52jähriger Mann aus Westerholt befuhr am Samstagmittag, gegen 11:20 Uhr, den "Achtert-Land-Weg" in Aurich. Während seiner Fahrt kam der Fahrer des VW Passat kurzzeitig von der Straße ab. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und aufgrund des Kontrollverlustes prallte der Fahrzeugführer gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde jedoch festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit knapp 2,7 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Landkreis Wittmund

Diebstahl aus Schiff In der Nacht zum Sonntag, gegen 02.00 Uhr, betraten drei junge Männer aus Esens, unbefugt ein im Hafen Bensersiel festgemachtes Arbeitsschiff. Hier verschafften sich die 18- bis 19jährigen Männer Zugang zum Ruderhaus und begaben sich auch Unterdeck. Hier durchwühlten die drei Personen Schränke und Kisten. Die Täter wurden bei der Tatausführung durch einen Zeugen beobachtet. Dieser alarmierte die Polizei und hielt die Diebesbande bis zum Eintreffen der Beamten in Schach. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 19jähriger Esenser mit seinem Pkw die K54 aus Richtung Dunum in Richtung Warnsath. Als Beifahrer befand sich ein 21jähriger Wittmunder mit im Fahrzeug. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der junge Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr das Fahrzeug über einige Meter im Seitenraum der Straße, über die Berme und entlang der Grabenböschung. Nachdem sich der Pkw überschlagen hatte, kam er total beschädigt zum Stehen. Durch den Unfall wurden beide Insassen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer wurde mit dem Rettungstransporthubschrauber in die Klinik geflogen. Am Fahrzeug und am Straßenseitenraum entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000,-EUR.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person im Begegnungsverkehr Am Samstagmittag, gegen 12.20 Uhr, kam es auf dem Nordring in Esens, zu einem Verkehrsunfall. Eine 18jährige Frau aus Ihlow, befuhr mit ihrem Pkw den Nordring und beabsichtigte nach links in den Hayungshauser Weg abzubiegen. Hierbei übersah sie augenscheinlich den entgegenkommenden Pkw einer 80jährigen Esenserin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die Esenserin schwer verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (ca. 5.000,-EUR Gesamtschaden).

