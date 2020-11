POL-AUR: Norden - Rollerfahrerin und Sozius leicht verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zwei Personen wurden am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt. Eine 16-Jährige fuhr mit ihrem Roller gegen 13.20 Uhr auf der Straße Im Horst und wollte in die Straße Am Bahnhofsdamm abbiegen. Eine hinter ihr fahrende 29 Jahre alte Frau in einem Hyundai konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die Rollerfahrerin und ihr 27-jähriger Sozius wurden leicht verletzt.

