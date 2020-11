Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Bäume entfernt und Berme beschädigt // Wittmund - Pedelec-Fahrer verletzt

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Bäume entfernt und Berme beschädigt

An der Auricher Straße (L 7) in Westerholt wurden am vorvergangenen Wochenende mehrere Bäume unzulässig entfernt. Gegenüber einem Geschenkehandel in Höhe Leegmoorsweg rissen Unbekannte die Bäume aus dem öffentlichen Verkehrsraum. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 24.10.2020, 10 Uhr, und Montag, 26.10.2020, 10 Uhr. Die Bäume wurden im Stamm abgebrochen und mit Wurzeln aus der Böschung gerissen. Der Straßenseitenraum wurde beschädigt (siehe Foto). Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum an der Auricher Straße Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 74 Jahre alter Pedelec-Fahrer wurde bei einem Unfall in Wittmund verletzt. Am Dienstag gegen 13 Uhr fuhr ein 49 Jahre alter VW-Fahrer auf der Esenser Straße aus Wittmund kommend in Richtung Kreisel. Als er nach rechts in die Industriestraße einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 74-jährige Pedelec-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

