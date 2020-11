Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Lack zerkratzt // Marienhafe - Nach Unfall geflüchtet // Großheide/Menstede - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Lack zerkratzt

Ein BMW X1 wurde in der Raiffeisenstraße in Norden beschädigt. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite des Wagens. Der BMW war zur Tatzeit, zwischen Samstag, 15 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, auf einem Parkplatz am Wendehammer abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Nach Unfall geflüchtet

In Marienhafe kam es am Dienstag vor einem Uhrengeschäft zu einer Unfallflucht. Ein schwarzer VW Golf stand von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Am Markt. In dem Zeitraum stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen das Heck des Wagens und fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 910590.

Großheide/Menstede - Von Fahrbahn abgekommen

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in Großheide von der Fahrbahn abgekommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr der Unbekannte auf der Bürgermeister-Oldewurtel-Straße aus Richtung Menstede kommend in Fahrtrichtung K 207. In Höhe der Hausnummer 8 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Brückengeländer und eine Gartenpforte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Er fuhr nach ersten Erkenntnissen einen Ford Transit. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04936 912760.

