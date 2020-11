Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch bei Landmaschinenhandel: Zeugen gesucht // Aurich - An Kreuzung zusammengestoßen

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch bei Landmaschinenhandel: Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag von einem Landmaschinenhandel in Aurich Fahrzeugteile gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände in der Tjüchkampstraße. Dort entwendeten sie hochwertige Zubehörteile für Traktoren. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Da das Gelände des Landmaschinenhandels direkt an der Bundesstraße (Leerer Landstraße, B 72) gelegen ist, gibt es mgölicherweise Zeugen der Tat. Der Tatzeitraum ist Montag von 20.30 Uhr bis etwa 23.30 Uhr. Das Diebesgut wurde nach bisherigem Erkenntnisstand an der genannten Örtlichkeit gegen 23 Uhr in einen weißen Lkw (7,5-Tonner) verladen. Wer kann Hinweise auf den weißen Lkw geben? Die Polizei bittet Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - An Kreuzung zusammengestoßen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in der Auricher Innenstadt. Eine 52 Jahre alte BMW-Fahrerin war gegen 6.15 Uhr auf dem Fischteichweg in Fahrtrichtung Julianenburger Straße unterwegs. Sie wollte nach links in die Kirchdorfer Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Ford-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 22 Jahre alte Ford-Fahrer, zwei Insassen und die BMW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

