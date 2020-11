Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

In der Osterstraße in Norden kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Eine Autofahrerin parkte ihren grauen Dacia Sandero auf dem Parkplatz eines Kaufhauses. Zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr schlug ein Unbekannter vermutlich mit der Tür seines Autos gegen die Beifahrertür des Dacia. Der Verursacher machte sich nicht bemerkbar. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll rechts neben dem grauen Dacia ein silberner Renault Modus gestanden haben. Der Fahrer konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04934 910590.

