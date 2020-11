POL-AUR: Großefehn/Strackholt - Fünf Personen bei Auseinandersetzung verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Die Polizei ist am Montag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Strackholt alarmiert worden. Gegen 13.45 Uhr gerieten nach bisherigem Erkenntnisstand auf dem Gelände eines Autohandels in der Lindenstraße mutmaßlich zwei Personengruppen in einen Streit. Im Zuge der Streitigkeiten schlugen mehr als 15 Personen mit stumpfen Gegenständen aufeinander ein. Es wurden fünf Menschen verletzt, einer von ihnen vermutlich schwer. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz und brachte die Lage vor Ort unter Kontrolle. Beamtinnen oder Beamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.

