POL-AUR: Norden - Auto auf Parkplatz beschädigt // Norden - Unfallflucht

Verkehrsgeschehen

Norden - Auto auf Parkplatz beschädigt

Auf einem Supermarktparkplatz in Norden wurde am vergangenen Donnerstag ein roter Pkw Chevrolet Matiz beschädigt. Zwischen 11.15 Uhr und 12.10 Uhr stand der Wagen vorwärts in einer Parklücke vor einem Einkaufsmarkt in der Gewerbestraße. In dem genannten Zeitraum beschädigte eine bislang unbekannte Person den Wagen an der hinteren linken Fahrzeugecke. Vermutlich entstand der Schaden durch einen Anstoß mit einem Einkaufswagen oder einem Fahrrad. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Freitag nach einem Unfall in Norden geflüchtet. Der Unbekannte fuhr nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug auf der Straße Neuer Weg und bog nach links in die Große Neustraße ab. Dabei stieß er vermutlich mit dem Heck gegen den Schirm eines dortigen Cafés. Der Schirm wurde beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

