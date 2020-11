Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 01.11.2020

Aurich/WittmundAurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrradfahrer gefährdet

Am Samstagabend, gegen 18:10 Uhr, überquerte ein 50jähriger Auricher mit dem Fahrrad den Radüberweg an der Pferdemarktkreuzung von der Norderstraße kommend in Richtung Esenser Straße. Beim Überqueren der Fahrbahn sei es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem PKW der Marke Citroen gekommen. Der Radfahrer stürzte infolge des Ausweichmanövers. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Osteel - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

In der Brookmerlander Straße befuhr ein 32-jähriger am Samstag gegen 11:09 Uhr mit seinem Mofa öffentliche Straßen, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1 Promille. Dem Südbrookmerländer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Wirdum - Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Marienhafe wurde am Samstag gegen 16:00 Uhr durch Polizeibeamte in Wirdum kontrolliert, nachdem Zeugen eine ungewöhnliche Fahrweise bei dem jungen Mann festgestellt hatten. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Großheide - Von der Unfallstelle entfernt

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht wurde der Polizei am Samstag angezeigt. Nach Angaben des Geschädigten befuhr er mit seinem Pkw (Dacia Logan) am Samstag gegen 13:00 Uhr die Großheider Straße im Bereich der Tankstelle, als er im Kurvenbereich von einem anderen Pkw überholt und dabei gerammt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Geschädigte konnte keine konkreten Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, die Polizei in Norden unter Tel. 04931-9210 zu kontaktieren.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Polizeibeamtin beleidigt

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr nahmen Polizeibeamte der Polizei Wittmund einen Verkehrsunfall in der Straße "Am Schützenplatz" in Wittmund auf. Hierbei wurden die Beamten fortwährend durch eine völlig unbeteiligte, 33-jährige Wittmunderin gestört. Einem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kam die 33-jährige nicht nach. Vielmehr beleidigte die Wittmunderin eine Beamtin mehrfach und spuckte in ihre Richtung. Daraufhin wurde die nunmehr Beschuldigte in polizeiliches Gewahrsam genommen und verbrachte die Halloween-Nacht in der einer Gewahrsamszelle bei der Polizei Wittmund. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Friedeburg - Gefährliche Körperverletzung

Am späten Samstagabend gerieten auf einem Campingplatz in Friedeburg zwei alkoholisierte Camper aus Wilhelmshaven in einen handfesten Streit. Im Zuge dieser Streitigkeiten verletzte der 45-jährige Beschuldigte, sein 50-jähriges Opfer, mit einem Messer im Gesicht. Hierdurch erlitt das Opfer leichte Schnittverletzungen, welche durch den ebenfalls eingesetzten Rettungsdienst erstversorgt wurden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Wittmund - Gefährliche Körperverletzung und Beleidigung

In der Nach zu Sonntag kam es an der Esenser Straße in Wittmund zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im Verlauf dieser Streitigkeiten schlug ein 36-jähriger Nordrhein-Westfale, einem 18-jährigen aus Schortens, mit einem Regenschirm ins Gesicht. Das Opfer musste durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt werden. Während der Erstversorgung wurden die Begleiter des Opfers zudem durch den 36-jährigen Beschuldigten beleidigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell