Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mann auf Zebrastreifen angefahren

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Mann auf Zebrastreifen angefahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Norden auf der Straße Brummelkamp. Ein 78 Jahre alter Toyota-Fahrer war gegen 13 Uhr auf der Straße Am Zingel in Richtung Schulstraße unterwegs. Als er nach rechts in den Brummelkamp einbiegen wollte, übersah er offenbar einen 45 Jahre alten Fußgänger, der sein Fahrrad über den dortigen Zebrastreifen schob. Es kam zum Zusammenstoß. Der 45 Jahre alte Mann stürzte und wurde leicht verletzt.

