Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag: Skoda-Insassen waren 77 und 74 Jahre alt

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Nachtrag: Skoda-Insassen waren 77 und 74 Jahre alt

Korrekturmeldung:

Wiesmoor - Auto versank im Kanal

Ein Skoda ist am Freitag in Wiesmoor nach einem Zusammenstoß mit einem Ford in einen Kanal geraten. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 45 Jahre alte Ford-Fahrerin um kurz nach 7.30 Uhr an der Ecke Mullberger Straße / Bentstreeker Straße die Vorfahrt des Skoda-Fahrers, der noch versuchte auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß, wodurch der Skoda in den Nordgeorgsfehnkanal geriet und versank. Ersthelfer handelten glücklicherweise schnell und befreiten die beiden Insassen des Skoda, einen 77 Jahre alten Mann und eine 74 Jahre alte Frau, aus dem Auto. Sie wurden leicht verletzt. Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Mit einem Kran wurde der Skoda aus dem Kanal geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell