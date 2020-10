Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Unfallflucht // Moordorf - Verkehrsinsel beschädigt // Aurich - Zusammenstoß beim Spurwechsel

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch vor einer Arztpraxis in Ihlow. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Ford Mondeo. Anschließend fuhr er davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der Ford wurde vorne links beschädigt. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehr als 1000 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12.15 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis im Kringsweg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Verkehrsinsel beschädigt

In Moordorf hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsinsel beschädigt. Der Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen gegen 8.15 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Aurich unterwegs. In Höhe einer dortigen Tankstelle überfuhr er aus unbekannten Gründen eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Mercedes C-Klasse Limousine gehandelt haben. Weitere Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zusammenstoß beim Spurwechsel

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Mittwochabend in Aurich. Eine 33 Jahre alte Frau in einem Peugeot, die auf der Emder Straße unterwegs war, übersah offenbar beim Spurwechsel in Höhe einer Tankstelle einen VW-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 26 Jahre alte VW-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild auf dem Gelände der Tankstelle. Die Peugeot-Fahrerin und der VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit.

