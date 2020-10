Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Radfahrer verletzt

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer wurde am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein 80 Jahre alter Autofahrer gegen 17.10 Uhr auf der Straße Kirchweg und wollte in die Straße Am Kohlhörn abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden jugendlichen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 15-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell