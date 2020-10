Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Kind von Auto erfasst

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Kind von Auto erfasst

Ein zehnjähriges Kind ist am Dienstag in Leezdorf von einem Auto erfasst worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr eine Autofahrerin um kurz vor 16 Uhr auf der Leezdorfer Straße, als der zehn Jahre alte Junge an einer Bushaltestelle in Höhe Kirchweg aus dem Schulbus stieg und über die Straße ging. Die 31 Jahre alte Renault-Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen frontal. Er wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

