Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Einbruch in Friseursalon

Bawinkel (ots)

In der Nacht zu Samstag gelangten bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Hans-Brinkmann-Straße. Die Täter zerstörten eine Scheibe und entfernten sich zunächst. Nachdem das Fenster noch in der Nacht gesichert wurde, kehrten sie zurück und stahlen Haarpflegemittel sowie Süßigkeiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

