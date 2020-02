Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Unfall auf der Autobahn

Heede (ots)

Am Samstagmittag ist es gegen 13.00 Uhr auf der A31 in Höhe der Ortschaft Heede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einer ersten Mitteilung nach, sollte es dort zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Geisterfahrer gekommen sein. Dies bewahrheitete sich am Unfallort nicht. Kurz vor der Anschlussstelle Dörpen war es zu einem Auffahrunfall zweier PKW gekommen.

Ein 76-jähriger Mann hatte dabei mit seinem PKW den Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Oberhausen befahren. Ein von hinten herannahender 28-jähriger Autofahrer fuhr auf den PKW auf. Der Ford des 76-Jährigen schleuderte über die Fahrbahn, touchierte eine Schutzplanke und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen stehen. Auch der VW des 28-jährigen Autofahrers blieb auf dem Überholfahrstreifen liegen.

Der Fahrer des Ford zog sich leichte Verletzungen zu. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diesen schätzt die Autobahnpolizei aus Lingen auf rund 40.000 Euro.

Zwecks Bergungsarbeiten war die A31 in Fahrtrichtung Oberhausen rund zwei Stunden, zum Teil voll gesperrt.

