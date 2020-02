Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Brand in WC schnell gelöscht

Lengerich (ots)

Die Feuerwehr aus Lengerich wurde gestern Morgen gegen 08.00 Uhr zu einem Feuer in ein Wohnhaus an der Kirchstraße alarmiert. Vermutlich war es aufgrund eines technischen Defekts an einem Durchlauferhitzer in einem WC zu einem Brand gekommen. Eine Anwohnerin konnte das Feuer selbstständig löschen. Die Flammen zerstörten einen Teil der Decke. Der Schaden an dem Gebäude wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

