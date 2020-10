POL-AUR: Aurich - Einbruch in Büroräume // Aurich - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Einbruch in Büroräume // Aurich - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Büroräume

In eine Autowaschanlage in der Dornumer Straße in Aurich ist eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Büro der Firma und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Aurich auf der Leerer Landstraße. Eine 28 Jahre alte Toyota-Fahrerin fuhr gegen 13.45 Uhr in Richtung stadtauswärts, als sie ihr Fahrzeug in Höhe Fockenbollwerkstraße abbremste. Ein hinter ihr fahrender Mann in einem Kia erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die Toyota-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

