Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Mülltonnen beschädigt

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Mülltonnen beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Gemeinde Ihlow in der Nacht zu Freitag mehrere Mülltonnen gestohlen und beschädigt. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendete der Täter mehrere an der Straße stehende grüne Tonnen für Bioabfälle, nahm sie einige Meter mit und zerstörte sie. Die Vorfälle ereignete sich im Verlaatsweg in Bangstede sowie in der Fennenstraße in Ochtelbur und Riepe. Vermutlich bewegte sich der Täter zur Tatzeit von der Loogstraße über den Verlaatsweg in Richtung Riepe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

