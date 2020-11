Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Wohnhaus brannte

Aurich - Wohnhaus brannte

In Aurich ist in der Nacht zu Montag ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Leitstelle wurde um kurz nach 3 Uhr zu dem Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Straße An der Lukaskirche alarmiert. Drei Personen hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits eigenständig aus dem Gebäude retten können. Zwei weitere Personen befanden sich noch im Haus und mussten von Kräften der Feuerwehr gerettet werden. Sie wurden nach ersten Erkenntnissen durch Rauchgas leicht verletzt. Das gesamte Gebäude stand wenig später in Vollbrand. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden mehrere Häuser in unmittelbarer Nähe zum Brandort vorübergehend evakuiert. Im Einsatz waren rund 85 Feuerwehrkräfte sowie Kräfte des DRK und des Rettungsdienstes. Das Feuer war nach etwa zwei Stunden gelöscht. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Schaden im sechsstelligen Bereich. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

