Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Schuppen // Aurich - Radfahrer zusammengestoßen

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Schuppen

In einen Schuppen in Aurich wurde in der Nacht zu Sonntag eingebrochen. Unbekannte gelangten auf ein Grundstück in der Straße Am Tiergarten und stiegen dort in einen Schuppen ein. Sie entwendeten unter anderem ein Pedelec und ein Gartengerät. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Sonntag in Aurich zusammengestoßen. Ein 58 Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr auf der Zuwegung vom Ostfrieslandwanderweg am Schoolpad in Popens in Richtung Hilgenbusch, als ihm eine 20-jährige Radfahrerin entgegenkam. Im Begegnungsverkehr stießen sie zusammen und stürzten. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr.

