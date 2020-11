Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Leblose Person in Kanal aufgefunden

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Eine leblose Person wurde am vergangenen Freitag in einem Kanal in Großefehn aufgefunden. Anwohner hatten den leblosen Körper gegen 13 Uhr im Kanal an der Kanalstraße Nord entdeckt und den Notruf alarmiert. Eingesetzte Rettungskräfte bargen die männliche Person aus dem Wasser und konnten nur noch den Tod feststellen. Auch ein Fahrrad wurde am Fundort geborgen. Die Identität des Mannes war zunächst nicht bekannt, konnte jedoch durch Zeugenhinweise am Dienstag geklärt werden. Es handelt sich um einen 73 Jahre alten Mann aus Aurich. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Es ist davon auszugehen, dass der 73-Jährige aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Rad verlor und in den Kanal gestürzt war.

