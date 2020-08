Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall: 23-Jährige verletzt

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Mittwoch (19. August) hat sich gegen 12 Uhr auf der L 512 ein Auffahrunfall in Höhe der Ortschaft Kirchesohl ereignet, bei dem eine 23-jährige verletzt wurde. Diese befuhr die Straße in Richtung Olpe. Sie beabsichtigte nach links, Richtung Ruderverein, abzubiegen und musste daher verkehrsbedingt anhalten. Eine ihr folgende 30-jährige Fahrerin sah dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurde die 23-Jährige verletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell