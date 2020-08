Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Bei dem Versuch, in einen Kindergarten in der Winterberger Straße in Saalhausen einzudringen, sind Unbekannte in der Zeit von Montag (17. August, 16 Uhr) bis Dienstag (18. August, 8 Uhr) gescheitert. Die Täter wollten nach derzeitigem Ermittlungsstand in den Kindergarten eindringen, in dem sie versuchten, mehrere Fenster aufzuhebeln. An drei Fenstern sind lediglich Hebelmarken vorhanden. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden an den Fenstern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell