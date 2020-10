Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Schwarzfahren erwischt

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter wurde am Montag (19.10.2020) beim Schwarzfahren erwischt und flüchtete anschließend. Der Mann war gegen 15.15 Uhr in einem Bus der Linie 7 unterwegs, als ihn im Bereich der Maudacher Straße zwei Fahrscheinkontrolleure kontrollieren wollten. Hierbei versuchte der Unbekannte zu flüchten, schubste einen Kontrolleur und schlug nach dem anderen. Ein Kontrolleur brach sich dabei das Sprunggelenk und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Kontrolleur erlitt Schürfwunden. Der Flüchtige war circa 1,85m groß, zwischen 20 bis 25 Jahre alt und hatte kurze rötliche Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

